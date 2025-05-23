KOBİ’lere 30 Milyar Lira Desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyümesini ve rekabet gücünü artırmak için 30 milyar liralık yeni bir destek paketi hazırlıyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sunulacak olan bu paket, 25 milyar lira kefalet limiti ile işletme ve yatırım harcamalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bakan Mehmet Şimşek, bu paketin yakında devreye gireceğini duyuruyor.

KOBİ’LERE YENİ FİNANSMAN MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lerin ekonomik büyümeye katkısını güçlendirmek amacıyla yeni bir finansman modelini uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda, toplam 25 milyar lira kefalet limiti sağlanacak; bunun 17,5 milyar lirası işletme harcamaları, 7,5 milyar lirası ise yatırım harcamaları için kullanılacak. İşletme harcamaları için kredi üst limiti 15 milyon lira, yatırım harcamaları için ise 30 milyon lira olarak belirlenecek. Kefalet oranı %85 olacak ve bu oran KOBİ’lerin krediye erişimini kolaylaştırarak finansman risklerini azaltmayı hedefliyor. Protokol aşaması tamamlanan destek paketinin kısa süre içinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde iş dünyasına yönelik desteklerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, “KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız” diyerek yeni destek paketinin sinyalini verdi. Bu açıklama, iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

KOBİ’LERİN STRATEJİK ROLÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, destek paketinin detaylarını açıklarken KOBİ’lerin stratejik rolüne dikkati çekti. Şimşek, “Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ’lerimizin desteklenmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, paketin uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynaklarıyla KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Bu yönüyle, paket imalatçı KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayarak ihracatı ve istihdamı destekleyecek.

Paketin Avantajları ve Hedefleri

Yatırım ve işletme desteği ile 17,5 milyar liralık işletme sermayesi, KOBİ’lerin günlük faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olacak. 7,5 milyar liralık yatırım desteği ise yeni makine alımı, tesis genişletme ve teknolojik yenilikler için kullanılabilecek. Yüksek kefalet oranı, yani %85, bankaların KOBİ’lere kredi verme konusundaki risklerini azaltarak finansmana erişimi kolaylaştıracak. Bu paket, imalat sektörünün büyümesini hızlandırarak Türkiye’nin ihracat hedeflerine ve istihdam artışına katkı sağlamayı amaçlıyor.