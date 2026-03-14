Kocaeli’de 105 Milyon Liralık Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Azerbaycan menşeli bir şirket izlenimi yaratarak yurt içindeki firmaları dolandırdığı belirlenen şüphelilere karşı bir operasyon gerçekleştirdi.

SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ AĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Ekipler, dolandırıcıların internette yayınladıkları sahte ilanlar ve “patates hat” olarak adlandırılan açık hatlar üzerinden kurdukları sahte çağrı merkezleri aracılığıyla 28 kişiyi mağdur ettiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa’daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Planlı operasyon sonucunda, aralarında örgüt lideri H.İ.A.’nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 hard disk, kurusıkıdan yapılmış bir tabanca ve 53 fişek ele geçirildi. Ekiplerin incelemeleri neticesinde, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam para trafiğinin 105 milyon 861 bin lira olduğu belirlendi. Ayrıca, operasyon esnasında yakalanan örgüt lideri H.İ.A.’nın farklı suçlardan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.