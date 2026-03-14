Kocaeli’de 105 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Azerbaycan kökenli bir şirket izlenimi vererek Türkiye’deki firmaları dolandıran şüpheli gruba yönelik operasyon başlattı.

SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ AĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin internet üzerinden yayınladıkları sahte ilanlar ve “patates hat” olarak bilinen açık hatlar üzerinden kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla 28 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa’daki adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Planlı operasyon sonucunda, aralarında örgüt lideri H.İ.A.’nın da bulunduğu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgahlarında gerçekleştirilen aramalarda 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 hard disk, kurusıkı tabanca ve 53 fişek ele geçirildi.

18 ŞAHIS TUTUKLANDI

Operasyon sırasında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplamda 105 milyon 861 bin liralık bir para trafiği olduğu tespit edildi. Ayrıca elde edilen bilgilere göre, yakalanan örgüt lideri H.İ.A.’nın çeşitli suçlardan dolayı 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Gözaltında bulunan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.