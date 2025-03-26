Kocaeli’de 4 TIR Kaza Yaptı, 1 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Hereke mevkiinde Ankara yönüne doğru giden bir TIR sürücüsü, bilinmeyen sebeplerle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, ileride seyreden başka bir TIR’a çarptı.

KAZADA YARALANAN VAR

Aynı yönde seyreden iki TIR daha kazaya dahil oldu. Olayda 1 TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı E.A., ilk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.