Gündem

Kocaeli’de E.G. ve N.U. Yakalandı

kocaeli-de-e-g-ve-n-u-yakalandi

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı, 300 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri, olayla ilgili hızlı bir inceleme başlatarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin 114 suç kaydı bulunan E.G. ve 30 suç kaydı olan N.U. olduğu belirlendi.

YAKALANMA ANLARI

E.G., polisin gerçekleştirdiği titiz takip sonucunda 1 Eylül’de Kırıkkale’de düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve daha sonra mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Diğer şüpheli N.U. ise 7 Eylül tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde yakalandı.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan N.U., Kocaeli’ye getirildikten sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edremit'te yasa dışı göçmenlik faaliyetlerine yönelik operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı ve Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Gündem

Hyundai Online Araç Satışını Başlattı

Otomotiv sektöründe dijital dönüşüm hız kazanıyor. Büyük bir marka, otomobil satışlarını çevrimiçi platformlarda gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.