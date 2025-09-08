Kocaeli’de E.G. ve N.U. Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir hırsızlık olayı, 300 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri, olayla ilgili hızlı bir inceleme başlatarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin 114 suç kaydı bulunan E.G. ve 30 suç kaydı olan N.U. olduğu belirlendi.

YAKALANMA ANLARI

E.G., polisin gerçekleştirdiği titiz takip sonucunda 1 Eylül’de Kırıkkale’de düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve daha sonra mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Diğer şüpheli N.U. ise 7 Eylül tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde yakalandı.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan N.U., Kocaeli’ye getirildikten sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.