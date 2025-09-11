Kocaeli’de Ekler Yiyen 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 12.00 sıralarında, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Adem Yavuz Mahallesi Kayıboyu Caddesi’nde yer alan Adem Yavuz İlkokulu’nda, öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okul kantininden ‘ekler’ adı verilen pastalardan yiyen 5 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

AMBULANSLAR İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine, hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk yardım uygulamasının ardından, öğrenciler ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi olasılığı üzerine kantinde satılan ürünlerden numune almak üzere inceleme başlattı. Polis de kantin çalışanlarının ifadelerini alarak, olaya dair soruşturma yaptı.