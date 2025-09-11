Gündem

Kocaeli’de Ekler Yiyen 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

kocaeli-de-ekler-yiyen-5-ogrenci-hastaneye-kaldirildi

ÖĞRENCİLERİN HASTANELERE KALDIRILMASI

Saat 12.00 civarlarında, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Adem Yavuz Mahallesi Kayıboyu Caddesi’nde bulunan Adem Yavuz İlkokulu’nda bazı öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü. Okul kantininde ‘ekler’ adı verilen pastadan yiyen 5 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Okul idaresinin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından öğrenciler, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi ihtimaline karşı okul kantininde satılan eklerden numune almak için inceleme yaptı. Polis, kantin görevlilerinin ifadelerini aldı ve olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

