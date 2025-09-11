Gündem

Kocaeli’de Ekler Yiyen 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

kocaeli-de-ekler-yiyen-5-ogrenci-hastaneye-kaldirildi

ÖĞRENCİLERİN HASTANEYE KALDIRILMASI

Saat 12.00 civarında, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Adem Yavuz Mahallesi, Kayıboyu Caddesi üzerindeki Adem Yavuz İlkokulu’nda bazı öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okul kantininde ‘ekler’ olarak bilinen pastayı yiyen 5 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Okul yönetiminin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra öğrenciler, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA VE İNCELEME

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi ihtimali nedeniyle kantinde satılan eklerden numune almak amacıyla inceleme yaptı. Ayrıca polis, kantin görevlilerinin ifadelerini alarak olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.

