Kocaeli’de Ekler Yiyen 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ YAŞANDI

Saat 12.00 sıralarında, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Adem Yavuz Mahallesi Kayıboyu Caddesi’ndeki Adem Yavuz İlkokulu’nda, öğrenciler zehirlenme şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Okul kantininde ‘ekler’ adı verilen pastadan yiyen 5 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

ÖĞRENCİLER AMBULANSLARLA HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Okul yönetiminin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra öğrenciler, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kantinde satılan eklerden numune aldı. Polis ise kantin görevlilerinin ifadelerini almak üzere inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.