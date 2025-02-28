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Kocaeli’de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

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FUHŞA YÖNELİK OPERASYON

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik bir çalışma başlattı. Ekipler, Darıca ilçesinde belirlenen 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyerek, şüpheliler S.Ö., K.Y., S.T. ve K.M.’yi gözaltına aldı. Aynı zamanda 3 mağdur kadını kurtardı.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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