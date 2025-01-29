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Kocaeli’de Kıskançlık Krizi: Koca Ölümle Sonuçlandı

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İZMIT’TE KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMA

İzmit ilçesindeki Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında ‘kıskançlık’ temalı bir tartışma ortaya çıktı. Gece saat 02.00 civarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak’taki 8 katlı binanın 7. katına gelen çift arasındaki anlaşmazlık burada da devam etti.

ŞİDDETLİ ARBEDE VE SİLAHLI SALDIRI

Yaşanan tartışma sırasında Aysel Duran, evdeki tabancayı alarak Emrah Duran’a ateş etti. Bıçak gibi yaralanan Emrah Duran, göğsünden vurulmanın ardından kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan komşuları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Emrah Duran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Aysel Duran ise polis tarafından gözaltına alınarak soruşturma işlemine tabi tutuldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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