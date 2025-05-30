Kocaeli’de Ormana Beton Dökme Olayı

ÇEVRE DUYARLILIĞINI SARSAN OLAY

29 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi’nde çevreye duyarlılığı etkileyen bir durum meydana geldi. Saat 19.30 civarında Elif Sokak’ta yürüyen bir vatandaş, 12 AT 310 plakalı beton mikserinin dere yatağı çevresindeki yeşil alana izinsiz beton döktüğünü fark etti.

BETON DÖKME ANI KAYDEDİLDİ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, mikserin yol kenarındaki ormanlık alana beton boşalttığı açıkça görülüyor. Bu eylem, doğaya ciddi zarar veren bir davranış olarak değerlendiriliyor ve olay mahalle sakinlerinin büyük tepkisini topladı. Yetkililerin çevreye zarar veren sürücüye karşı nasıl bir işlem başlatacağı merakla bekleniyor.