Gündem

Kocaeli’de Poligonda Vurulmuş Şahıs Hayatını Kaybetti

kocaeli-de-poligonda-vurulmus-sahis-hayatini-kaybetti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki Köroğlu Caddesi üzerinde yer alan bir atış poligonunda, poligona gelen Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Aciliyetle Müdahele Edildi

Olay hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralı olan Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi’ne götürüldü, ancak kurtarılamadı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği poligonda detaylı incelemelerde bulundu. Genç adamın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İlgili soruşturma devam etmekte.

ÖNEMLİ

Gündem

Darıca’da Yangın, İtfaiye Söndürdü

Darıca'daki otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.
Flaş

Tayland, Sivil Kargaşa İlan Etti

Tayland, Ban Nong Chan köyünde Kamboçya'nın sivil kargaşa yaratma çabası iddiaları üzerine olağanüstü hal ilan etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.