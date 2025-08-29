Kocaeli’de Poligonda Vurulmuş Şahıs Hayatını Kaybetti

Olayın Gerçekleştiği Yer
Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki Köroğlu Caddesi üzerinde yer alan bir atış poligonunda, poligona gelen Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş bir şekilde bulundu.
Aciliyetle Müdahele Edildi
Olay hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralı olan Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi’ne götürüldü, ancak kurtarılamadı.
Soruşturma Devam Ediyor
Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği poligonda detaylı incelemelerde bulundu. Genç adamın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İlgili soruşturma devam etmekte.