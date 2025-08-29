Kocaeli’de Poligonda Vurulmuş Şahıs Hayatını Kaybetti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki Köroğlu Caddesi üzerinde yer alan bir atış poligonunda, poligona gelen Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Aciliyetle Müdahele Edildi

Olay hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralı olan Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi’ne götürüldü, ancak kurtarılamadı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği poligonda detaylı incelemelerde bulundu. Genç adamın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İlgili soruşturma devam etmekte.