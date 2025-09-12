Kocaeli’de Yangın Lojistik Depoda Çıktı

Gündem

KOCAELİ’DEKİ YANGININ SEBEBİ VE MÜDAHALELER

Kocaeli’de bir lojistik deposunda büyük bir yangın meydana geldi. Yangın, saat 05.00 civarında Başiskele ilçesinde, Karadenizliler Mahallesi’ndeki bir lojistik firmasına ait depoda başladı. Yangını fark edenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahale etmesi için çevre ilçelerden de destek talep edildi.

DUMANLARIN ETKİSİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri, alevlerle hızlı bir şekilde mücadele etmeye başladı. Ancak depodaki kimyasal maddelerin varlığı, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın süresince, zaman zaman patlamalar yaşandı. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

