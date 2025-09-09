Kocaeli Merkezli 3 İl Operasyonu

KOCAELİ POLİSİNDEN ÖNEMLİ OPERASYON

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül tarihinde Çayırova ilçesinde bir iş yerine ve beş araca yönelik gerçekleşen el yapımı patlayıcı saldırısına dair başlattıkları soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNSTİKAMLA İNCELENDİ

Ekipler, olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki 120 güvenlik kamerasının görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının E.Y. liderliğindeki bir suç örgütü tarafından planlandığı ve uygulandığı tespit edildi.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ikinci bir saldırı hazırlığında olan örgüt üyesini İstanbul’da düzenledikleri operasyonda yakaladı. Şüphelinin yanında el bombası ve bir motosiklet ele geçirildi. Aynı operasyonda, şüphelinin saklanmasına yardım eden 6 kişi de gözaltına alındı. Saldırının azmettiricisi ve işbirlikçileri olduğu öne sürülen iki şüpheli Ordu’da, bir diğer zanlı ise Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 10 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILARDAN TUTUKLAMALARA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla bağlantısı olabilecek diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve suç örgütünün tüm unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.