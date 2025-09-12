Gündem

Kocaeli’nde Lojistik Depoda Yangın Çikti

kocaeli-nde-lojistik-depoda-yangin-cikti

KOCAELİ’DE BÜYÜK YANGIN

Kocaeli’de bir lojistik deposunda büyük bir yangın meydana geldi. Yangın, sabah saat 05.00 civarında Başiskele ilçesinde bulunan Karadenizliler Mahallesi’ndeki bir lojistik firmasına ait depoda başladı. Yangının alevlendiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının büyüklüğü sebebiyle çevre ilçelerden de destek talep edildi.

SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangın sırasında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Ancak depodaki kimyevi maddeler, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın esnasında depoda zaman zaman patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sayesinde yangın kontrol altına alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Dev Banka Altın Tahminini Arttırdı

Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı öncesinde hafif alıcılı bir seyre devam ediyor. İsviçreli UBS bankası, yıl sonu altın tahminini artırdı.
Gündem

2026 asgari ücret ne olacak?

2026 asgari ücret artışı için tartışmalar başladı. Morgan Stanley, 2026’da asgari ücretin 26-27 bin TL’ye ulaşacağını tahmin etti. Zam, geniş kitleler tarafından merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.