Kocaeli’nde Lojistik Depoda Yangın Çikti

KOCAELİ’DE BÜYÜK YANGIN

Kocaeli’de bir lojistik deposunda büyük bir yangın meydana geldi. Yangın, sabah saat 05.00 civarında Başiskele ilçesinde bulunan Karadenizliler Mahallesi’ndeki bir lojistik firmasına ait depoda başladı. Yangının alevlendiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının büyüklüğü sebebiyle çevre ilçelerden de destek talep edildi.

SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangın sırasında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Ancak depodaki kimyevi maddeler, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın esnasında depoda zaman zaman patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sayesinde yangın kontrol altına alındı.