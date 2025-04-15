Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Süper Lig’e

KARŞILAŞMA SONUCU SÜPER LİG YOLUNDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada galip gelirse Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Yeşil-siyahlı ekip, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 7-1 gibi farklı bir skorla geçti ve puanını 69’a çıkardı. Körfez temsilcisi, en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 9’a, ayrıca 58 puana sahip olan Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile farkı da 11’e yükseltti. Ligde oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Kocaelispor, bu süre içinde 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. İlk iki sırada yer alan takımlar doğrudan Süper Lig’e yükselebiliyor. Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelirse, bitime 3 hafta kala şampiyonluk ilan ederek Süper Lig biletini alacak.

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar gerilemişti. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig’e yükselmeleri halinde 16 yıl aradan sonra en üst seviyede mücadele edecek. Kocaelispor’un kalan 4 haftadaki maçlarının programı ise şu şekildedir: Kocaelispor (69): Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

HEDEFLERİ BELLİ

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, kulübün uzun bir aradan sonra Süper Lig’e çok yaklaşmış durumda olduğunu ifade etti. Esenler Erokspor maçından alacakları galibiyetle 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönmeyi hedeflediklerini vurgulayan Genç, “Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var, onu ödüyoruz. Kocaelispor’u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Genç, play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, “Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkartacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.