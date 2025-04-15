Kocaelispor Sessiz Tribünler Önünde Kazandı

Kocaelispor’un Hızlı Hazırlıkları

1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle son aşamaya yaklaşan Kocaelispor, 20 Nisan Pazar günü deplasmanda Esenler Erokspor ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Ezeli rakibi Sakaryaspor’u 30 binden fazla taraftar önünde ağırladığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Kocaelispor, Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada sessiz tribünlerle sahaya çıktı. Ancak bu durum şehirde yankı buldu; kent meydanına kurulan dev ekranlardan maçı izleyen taraftarlar, hazırladıkları pankartlar ile tribün atmosferini sokaklara taşıdı. 34. haftada rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla geçerek Süper Lig’e giden yolunu aralayan Kocaelispor’da, erken şampiyonluk kutlamaları başladı. Ancak maçın etkileri hâlâ devam ediyor.

Kocaeli’nin 1999 Depremi’nden Sonraki Mücadelesi

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan büyük Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli, uzun bir süre toparlanmakta zorluk yaşadı. Bu dönemde, şehrin en önemli moral kaynağı olan Kocaelispor’un ligden çekilmesi gündeme gelse de kulüp başkanı Sefa Sirmen ve yönetimi, “Kocaeli halkının Kocaelispor’a borcu değil, Kocaelispor’un bu kente borcu var” diyerek mücadeleye devam etme kararı aldı. Hem futbolcular hem de teknik kadro, takımı ayakta tutmak için büyük bir özveri gösterdi fakat zamanla başarıların yerini mali sıkıntılar aldı. Süper Lig’in müdavimlerinden olan kulüp, yıllar içinde alt liglere düştü.

Lise Öğrencileriyle Unutulmaz Mücadele

2011 yılına gelindiğinde, maddi darboğaz içindeki Kocaelispor, transfer yapamaz hale geldi ve alt yapısından gelen genç çocuklarla ligde kalma mücadelesi vermek zorunda kaldı. 9 Ekim 2011’de Yeni Malatyaspor ile oynanan maç ise hafızalarda yer etti. 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, İzmit İsmetpaşa Stadı’nda rakibine 9-0 mağlup oldu. Maç sonrası Malatyaspor oyuncularının santraya topu taşıması, Kocaeli camiasında büyük tepki yarattı ve bu karşılaşma Kocaelispor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşüş sürecinin sembolü oldu. Ancak taraftar desteği ve şehirle kurulan sıkı bağ sayesinde kulüp, 2015-2016 sezonunda profesyonel liglere geri dönebildi.

Çatışan Yollar: Kocaelispor ve Yeni Malatyaspor

Zaman Kocaelispor’un lehine işlerken, Yeni Malatyaspor için durum farklıydı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya’yı derinden etkiledi. Yaşanan maddi ve manevi yıkımlara rağmen Yeni Malatyaspor, ligden çekilmeme kararı alarak mücadelesine devam etti. Ancak bu kararlılık sahada istenen başarıyı getirmedi. Yeni Malatyaspor sezona -21 puanla başlayarak galibiyetsiz kalırken, Kocaelispor ise şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. İki takım yıllar sonra 1. Lig’de karşı karşıya geldi. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği rövanş niteliğindeki karşılaşma, Kocaelispor’un seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribün desteğinden yoksun geçti. Buna rağmen taraftarlar, sosyal medyada 9-0’lık mağlubiyetin rövanşını 10-0 ile almak istediklerini gösterdi. Maç, 7-1’lik net bir skorla sona erdi fakat birçok taraftar bu sonucu yetersiz buldu.

Yeni Malatyaspor’un Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun şu açıklamalarda bulundu: “Futbol kardeşliktir. Geçmişte yaşananları tasvip etmiyoruz. Biz de depremin yaralarını taşıyoruz. Genç bir takımız ve zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Geçmişte Süper Lig’de oynarken Kocaelispor 3. Lig’deydi, şimdi roller değişti. Belki de taraftarın olmaması bizim için avantaj oldu.”