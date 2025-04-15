Kocaelispor, Süper Lig’e çok yakın

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor’u yenmesi durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Yeşil-siyahlı takım, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 7-1 yenerek puanını 69’a çıkardı. Körfez temsilcisi, en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan farkını 9’a, üçüncü ve dördüncü sıradaki Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile olan farkını 11’e artırdı. Ligde oynadığı son 14 maçı kaybetmeyen Kocaelispor, bu süreçte 7 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. İlk iki sırayı alan ekiplerin direkt Süper Lig’e yükselebileceği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor’u yendiği takdirde, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig biletini alacak.

AMATÖRDE YENİDEN ZİRVEYE

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar düştü. 2016-2017 sezonunda profesyonel liglere geri dönen yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig’e çıkması halinde 16 yıl aradan sonra en üst seviyede mücadele edecek. Kocaelispor’un kalan 4 haftadaki maç programı ise şöyle: Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Kocaelispor’un Süper Lig’e uzun yıllar sonra çok yakın olduğunu ifade etti. Esenler Erokspor maçından alacakları galibiyetle 16 yıl sonra yeniden Süper Lig’e dönmeyi hedeflediklerini belirten Genç, “Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var onu ödüyoruz. Kocaelispor’u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz.” dedi. Genç, play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor ile zor bir maça çıkacaklarını kaydederek, “Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkaracak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.