Kocaelispor, Süper Lig’e dönecek.

KOCASPOR’UN SÜPER LİG YOLUNDAKİ HEDEFİ

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçta galip gelmesi durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Yeşil-siyahlı takım, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 7-1 yenen Kocaelispor, puanını 69’a çıkardı. Körfez temsilcisi, en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki farkı 9’a, 58 puana sahip üç ve dördüncü sıradaki Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile de 11’e artırdı. Ligde son 14 maçında yenilgi yaşamayan Kocaelispor, bu süreçte 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Ligi lider bitiren iki takım, doğrudan Süper Lig’e yükselecek. Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor’u yenmesi halinde, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig biletini alacak.

AMATÖR LİG’DEN SÜPER LİG’E DÖNÜŞ

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar düştü. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlı takım, Süper Lig’e yükselmesi durumunda 16 yıl aradan sonra en üst seviyede mücadele edecek. Kocaelispor’un kalan 4 haftada oynayacağı maçlar ise şöyle sıralanıyor: Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

KADİR GENÇ’İN AÇIKLAMALARI

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Kocaelispor’un Süper Lig’e uzun yıllar sonra çok yakın olduğunu belirtti. Esenler Erokspor maçında alacakları galibiyetle 16 yıl sonra Süper Lig’e dönmeyi arzuladıklarını kaydeden Genç, “Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var, onu ödüyoruz. Kocaelispor’u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz.” dedi. Genç, play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor ile zor bir maça çıkacaklarını vurguladı ve “Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan, bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkartacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.