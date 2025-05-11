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Kolombiya’da Sel Ve Toprak Kayması

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SEL FELAKETİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bölgedeki sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sonucunda, 2 evin yıkıldığı ve bu olayda aynı aileden çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildiriliyor. İtfaiye ekipleri, uzun bir çabanın ardından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaştı. Ayrıca selde kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de birçok ailenin selden etkilendiği görünüyor. Tahliye edilen vatandaşlar için acil olarak geçici barınma merkezleri kuruldu.

ACİL DURUMDA YETKİLİ AÇIKLAMALARI

Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada toprak altında kalanların sayısının henüz bilinmediğini ifade etti. Başkan, “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü.” dedi. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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