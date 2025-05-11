Kolombiya’da Sel ve Toprak Kayması

SEL VE TOPRAK KAYMASINDA YIKILAN EVLER

Yerel basına göre, bölgede bir süredir etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 ev yıkıldı. Aynı aileden birçok kişinin enkaz altında kalması sonucu itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar yaptı. Bu çabalar sonucunda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Selde kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de sel nedeniyle birçok aile olumsuz etkilendi. Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri oluşturuldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada kaç kişinin toprak altında kaldığına dair bir bilginin bulunmadığını dile getirirken, “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü.” şeklinde ifade etti. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.