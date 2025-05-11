Kolombiya’da Sel Ve Toprak Kayması 5 Ölü

BÖLGEDE YAŞANAN SEL FELAKETİ

Yerel kaynaklara göre, bölgede bir süredir süregelen sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında 2 evin yıkıldığı ve aynı aileden birçok kişinin enkaz altında kaldığı bildiriliyor. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucunda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde kaybolan 2 kişinin bulunması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de birçok aile sel felaketinden etkilendi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri oluşturuldu. Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada kaç kişinin toprak altında kaldığı konusunda kesin bir bilgi olmadığını dile getirerek, “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü.” şeklinde bilgi verdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bu durum bölgedeki topluluk için büyük bir kayıp oluşturmaktadır. Sel felaketinin yol açtığı yıkımın ardından etkilerini en aza indirmek için yetkililer tarafından hızlıca önlemler alınmaya çalışılıyor.