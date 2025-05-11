Kolombiya’da Sel Ve Toprak Kaymasında 5 Kişi Kaybetti

SEL VE TOPRAK KAYMASI SONUCU EVLER YIKILDI

Yerel haber kaynaklarına göre, bölgede bir süredir devam eden aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kaymasında iki ev yıkıldı ve aynı aileden birçok kişi enkaz altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde kaybolan iki kişinin bulunması için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de sel olayından birçok aile etkilendi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri oluşturuldu. Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin hâlâ toprak altında kaldığına dair kesin bir bilgi olmadığını ifade ederek, “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. Üçü kadın, ikisi erkek olmak üzere beş kişinin cansız bedenleri Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü.” dedi.

VALİDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Olayın ardından yapılan çalışmalarda selin yol açtığı zorluklarla mücadelede yerel yönetimlerin ve acil durum ekiplerinin hızlıca harekete geçtiği görülüyor.