Kolombiya’da Selde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

BÖLGEDE SEL VE TOPRAK KAYMASI SONUCU EVLER YIKILDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, bölgede bir süre boyunca devam eden sağanak yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bu felakette, 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonunda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan 2 kişinin bulunması için operasyona devam ediliyor. Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de sel olayından birçok ailenin etkilendiği gözlemleniyor.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezlerinin oluşturulduğu ifade ediliyor. Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, bölgede kaç kişinin toprak altında kaldığının tam olarak bilinmediğini belirtti ve “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BAYRAM KAYBOLANLAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Yangın ve iklim olaylarının olumsuz etkileri, özellikle bu bölgede yaşayan toplulukları etkileyerek acil yardım ihtiyaçlarını artırıyor.