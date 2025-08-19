Komisyon Yeniden Toplanıyor: Anneler Dinlenecek

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU YENİDEN TOPLANIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yeniden toplanıyor. Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek ve saat 14.00’de başlayacak. İki oturum halinde düzenlenecek olan bu toplantının ilk bölümünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum yapacak. Ardından, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

YARIN DA TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK

Komisyonun 5’inci toplantısı yarın yapılacak. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci bölümde ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.