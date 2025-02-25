Kongo’da Bilinmeyen Hastalık Salgını!

HASTALIK NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde nedeni kesin olarak belirlenemeyen bir hastalık, kısa sürede 50’den fazla insanın ölümüne neden olarak büyük bir endişeye yol açtı. Vakaların çoğunda, hastalığa yakalanan bireyler, semptomların başlamasından yalnızca 48 saat sonra hayatını kaybediyor. Bölgedeki sağlık uzmanları ve küresel sağlık yetkilileri, gündeme gelen hastalığın hızlı yayılmasının ciddi bir tehdit teşkil ettiğini belirtiyor.

SALGINDAN ETKİLENENLERİN SAYISI ARTIYOR

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 21 Ocak’ta ortaya çıkan bu bilinmeyen salgın, şu an itibarıyla 419 kişiyi etkiledi ve 53 ölüm kaydedildi. Bikoro Hastanesi’nin tıbbi direktörü Serge Ngalebato, hastalığa yakalananların büyük bir kısmının semptomların başlamasından itibaren yalnızca iki gün içinde yaşamını yitirdiğini ifade ediyor.

YARASA ETİ İLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ofisine göre, salgının kökeni Boloko kasabasında, üç çocuğun yarasa eti yemesinin ardından kanamalı ateş belirtileri göstermesi ve ardından 48 saat içinde hayatlarını kaybetmesi olayı ile bağlantılı. Bu durum, hastalığın zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşan bir kaynak ile ilişkili olabileceği olasılığını gündeme getiriyor. DSÖ’nün 2022’de yayımladığı rapora göre, Afrika kıtasında hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar son on yılda yüzde 60’tan fazla artış gösterdi.

İKİNCİ DALGA VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMALAR

İlk vakaların ardından 9 Şubat’ta Bomate kasabasında ikinci bir salgın dalgası tespit edildi. Farklı 13 vakadan alınan örnekler, daha detaylı analizler için başkent Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve nasıl yayıldığını tespit etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.