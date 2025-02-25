Kongo’daki Gizemli Salgın Ölümleri Artırıyor

HASTALIK NEDENİ BELİRSİZ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kaynağı henüz belirlenemeyen bir hastalık, kısa sürede 50’den fazla insanın ölümüne sebep olarak büyük endişe yarattı. Çoğu vaka, hastalığa yakalanan kişilerin semptomların başlamasından yalnızca 48 saat sonra hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. Doktorlar ve küresel sağlık yetkilileri, bu hastalığın hızla yayılmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu aktarıyor.

SALGININ BOYUTLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTMAKTA

Orta Afrika’nın bu ülkesinde, 21 Ocak’ta başlayan gizemli salgın, şu ana kadar 419 kişiyi etkiledi ve 53 can kaybına neden oldu. Bikoro Hastanesi’nde tıbbi direktör olarak görev yapan Serge Ngalebato, hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunun semptomların başlangıcından sonra sadece iki gün içinde yaşamını yitirdiğini ifade ediyor.

YARASA ETİ İLE BAĞLANTI OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ofisine göre, salgının başlangıcı, Boloko kasabasında üç çocuğun yarasa eti tüketmesinin ardından kanamalı ateş belirtileri göstermeleri ve 48 saat içinde hayatlarını kaybetmeleri ile ilişkilendiriliyor. Bu durum, hastalığın zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) bir kaynakla bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. DSÖ’nün 2022 yılında yayımladığı bir rapora göre, Afrika kıtasında hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların son on yılda yüzde 60’tan fazla arttığı belirtiliyor.

İlk vakaların ardından, 9 Şubat’ta Bomate kasabasında ikinci bir salgın dalgası ortaya çıktı. Farklı 13 vakadan alınan örnekler, detaylı analizler için başkent Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve nasıl yayıldığını belirlemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor.