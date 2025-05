Kongre Tamamlandı, PKK Fesih Duyuracak!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU KAPSAMINDA TARİHİ SÜREÇ

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli bir dönüm noktasından geçiyor. İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından, terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde kongre topladığı duyuruldu. Ancak bu fesih kararıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, “PKK’nın kongreyi topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurulabilir” ifadesini kullanarak beklentileri artırdı.

PKK’DAN KONGRE AÇIKLAMASI

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kongreyi duyurdu. Fakat kongre yerinin ve detaylarının güvenlik sebepleriyle kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi. DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın kongre sürecinde doğrudan katılım talep ettiğini, ancak bu katılımın nasıl gerçekleştiği konusunda net bir bilgi verilmediğini ifade etti.

TARİHİ ADIM BEKLENTİSİ

Terör örgütünden gelecek açıklama beklenirken, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz” diyerek sürecin önemine dikkat çekti. Ayrıca, daha önce de PKK’nın 27 Şubat çağrısından hemen sonra bir ateşkes açıklaması yaptığına dikkat çekti.

SONRASININ ÖNEMİ

Doğan, “Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak” şeklinde ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı’nın bu konuya yönelik açıklamalarının siyasi beklentileri artırdığına da vurgu yaptı. “Demokratik bir Türkiye için, eşit, adil, kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız” diyen Doğan, “Toplandıklarının duyurulması an meselesi” şeklinde ekledi.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili olarak, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” şeklinde bir açıklama yaptı. Türkiye, bu süreçle birlikte terörle mücadelede yeni bir aşamaya geçmeyi hedefliyor.