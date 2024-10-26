“Konser Geliri TSK Vakfı’na Bağışlanacak”

ŞARKICIDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, konserin gelirinin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını duyurdu. Şarkıcı, “TUSAŞ’a yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum. Teröre lanet olsun. Haberi alınca ne yapacağımızı bilemedik. Bizim için de zor bir süreçti. Bu kadar insanı dışarıda bırakmak da istemedik. Konseri gerçekleştirmeye ve gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya karar verdik. Müzik sadece eğlenmek için değildir, üzüntü ve kederimizi de müzikle ifade edebiliriz. Şifalanmak için buradayız.” şeklinde ifade etti.

KONSERİN ANLAMINI VURGULADI

Sanatçı, yapılan bombalı saldırının ardından konser düzenleme kararını almanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Bunun sadece bir eğlence faaliyeti olmadığını, insanların duygularını ifade etme biçimlerinden biri olduğunu vurguladı. Şarkıcı, bu tür etkinliklerin şifalı olduğunu, toplumu bir araya getirdiğini ve insanların acılarını paylaşmalarını sağladığını söyledi.

MEHMETÇİK VAKFI İÇİN BAĞIŞLANACAK

Konserin tüm gelirinin Mehmetçik Vakfı’na aktarılacağına dikkat çeken sanatçı, bu hareketin kendisi için manevi bir görev olduğunu dile getirdi. Dinleyicilere ve destekçilere teşekkür eden şarkıcı, bu özel etkinliğin herkes için anlamlı olacağına inandığını ifade etti.