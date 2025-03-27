Konservatuvarda 50 Akademisyen Açığa Alınmadı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında dolaşan “50 akademisyenin açığa alındığı” iddialarına karşılık verdi. Üniversite yönetimi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun mevcut olmadığını açıkladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İstanbul Üniversitesi’nin, Devlet Konservatuvarı’nda görevli akademisyenlerle ilgili herhangi bir açığa alma işlemi uygulamadığına vurgu yapıldı.

ACIKLAMALARDAKİ DETAYLAR

Üniversite yönetimi, bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için kadrolu olarak çalışıyor olması gerektiğini ifade etti. Yönetim, “Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımız bulunmamaktadır” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, üniversite dışından ders saati ücreti karşılığı veya süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlerinin nedenlerle sona erebileceği belirtildi. Bu durumun ise kadro dışı eğitimcilerle ilgili normal bir süreç olduğu kaydedildi.