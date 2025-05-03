Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkına ve dünya kamuoyuna güçlü mesajlar verdi. 3 Mayıs 2025’te gerçekleşen bu törende Erdoğan, “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir” diyerek Türkiye’nin KKTC’ye olan sarsılmaz desteğini bir kez daha ortaya koydu. Cumhuriyet Yerleşkesi’ni, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve haksızlıklara karşı mücadelesinin sembolü olarak nitelendiren Erdoğan, “Bu eser, sadece bir bina değil, bir devletin varoluş tezahürüdür” sözleriyle bu yapının önemini vurguladı.

KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEK MESAJI

Erdoğan, “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar başarılı olamayacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yapılan haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteklerinin süreceğini ifade etti. Açılış töreninin sıradan olmadığını, aynı zamanda hürriyet sevdalarının da ilan edildiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI VE MÜCADELE RUHU

Cumhurbaşkanlığı binasının modern mimarisinin Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ettiğini anlatan Erdoğan, “Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her detayında mühendislerimizin yeteneği var” dedi. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan KKTC Devleti’nin gücüne yakışır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diledi. Dışarıdan gelen tehditlere karşı dayanışma vurgusu yapan Erdoğan, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

MECLİS BİNASI VE YAPILMAKTA OLAN PROJELER

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında başkanlık ve başbakanlık makamlarıyla birlikte 157 kişilik genel kurul salonu yer almaktadır. Ayrıca, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu ile çeşitli toplantı odaları da binada bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde inşa edilen millet bahçesi, toplam 452 bin 428 metrekarelik alanı kapsayacak ve 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanacaktır. Ayrıca, yeni bir millet camii ve yüksek mahkeme inşası da devam etmektedir.