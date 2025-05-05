Konut Alacaklar Dikkat: Katkı Payı Artıyor!

YENİ DÜZENLEMEYLE ARTAN TAPU ÜCRETLERİ

1 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tapuda ödenen katkı payı ücretlerinde zamlı tarife uygulanmaya başladı. Bu karar ile birlikte, tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeline yüzde 50 ile yüzde 200 arasında bir zam yapılmış oldu. Gayrimenkul satın alanlar, ev, arsa veya tarla gibi, bu değişiklikle beraber döner sermaye bedelinin 3 bin 549 liradan 5 bin 324 liraya yükseldiğini gördü.

KONUT ALIMINDA ZORUNLU ÖDEME

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yılbaşında 822 TL’den 1.183 TL’ye çıkarılan tapunun döner sermaye gösterge ücreti, son zam ile 1.774 TL’ye yükseldi. Ancak, büyük şehirlerde bu gösterge rakamı yerel durumlara göre 3 katına kadar çıkabiliyor. Örneğin, İstanbul’un Maltepe veya Ankara’nın Keçiören ilçelerinde daire satın alan bir vatandaş, konutun satış bedelinden bağımsız olarak sadece döner sermaye katkı payı olarak 5.323 TL ödeme zorunluluğu ile karşılaşıyor. Belirtilen tutara, tapu harcı gibi diğer yasal masraflar dahil değil.