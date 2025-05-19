Konut Alım Hakkı 2 Katına Çıktı

KUTSAL DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye vatandaşlarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. KKTC Hükümeti’nin yayımladığı yasa gücündeki kararname ile Türk vatandaşlarının konut edinme hakları önemli ölçüde artırılıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenlemeye göre, geçmişte KKTC’den yalnızca 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, artık 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya kadar alım yapabiliyor.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ HAKLARI DA GÜNCELLENDİ

Aynı düzenleme kapsamında, diğer yabancı ülke vatandaşlarının da konut alma hakları genişletildi. Daha önce KKTC’den yalnızca 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülke vatandaşları için bu hak, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.