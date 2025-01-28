Konut Kredisi Faiz Oranları Düşüyor Mu?

KONUT KREDİLERİNE YÖNELİK YENİ GELİŞMELER

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş “Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faizleri düştü mü? Konut kredisi düşecek mi?” sorularının yanıtını ararken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu konuda açıklamalarda bulundu. Erdursun, kredilerdeki son rakamlar ve tablolar hakkında bilgi vererek dikkat çekti. Merkez Bankası, 2025 yılının başında faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu karar sonrası konut kredisi faizlerinde de bir düşüş yaşandı.

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Konut kredisi faiz oranları, aylar sonra düşüşe geçerek, 2025 yılı Ocak itibarıyla 120 ay vadeli 2 milyon lira kredi için aylık ödemeler ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. 10 yıl vadeli kredilerde faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterirken, en düşük konut kredi faizi 2,79, en yüksek konut kredi faizi ise 3,40 seviyesine ulaştı. Bu durumda, 120 ay vadeli 2 milyon lira konut kredisi alan bir kişi, en düşük faiz oranını kullanırsa aylık ödemesi 57 bin 932 TL olacak. En yüksek faiz oranına göre ise aylık taksit ödemesi 69 bin 253 lira ve toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 8 milyon 332 bin 928 lira olacak.

EVA ALMAK ZOR MU?

Konut kredi faiz oranlarındaki düşüş gözlemlenmiş olsa da, ev almak halen oldukça zor bir hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ev sahibi olmayan vatandaşlara yönelik yaptığı açıklamada, düşük faizli ve uzun vadeli kredi fırsatının hayata geçirileceğini duyurdu. TV100 canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut durumda ortalama ev fiyatlarının 3 milyon lira civarında olduğunu belirtti. “İki milyon liralık bir ev almak isteyen biri, aylık 57 bin lira gibi bir tutar ödeyecek. Türkiye’de ortalama maaşlar 30 bin lira civarında” diyerek, ev sahibi olmanın zorluğuna değindi.

GELECEKTEKİ GÖRÜNMESİ

Erdursun, ev sahibi olmanın oldukça zor olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde bu durumun pek değişmeyeceğini öngörüyor. Yüksek ev fiyatları, yüksek faiz oranları ve düşük ücretler, bu zorluğun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Erdursun, Türkiye’nin dünyada ev almanın en zor olduğu ülkelerden biri olduğunu da ifade ediyor.