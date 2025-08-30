Konut Kredisi Faizleri Düştü! Rekabet Kızıştı

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME BEKLENTİSİ

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında beklenen bir gevşeme süreci başladı. Temmuz ayında TCMB’nin politika faizini düşürmesi neticesinde konut kredilerinde önemli bir yön değişikliği observasyon edildi. Kamu bankalarının liderlik yaptığı kampanyalar, özel bankaları da harekete geçirerek piyasadaki rekabeti artırdı. Milliyet’te yer alan bilgiye göre, bir kamu bankası konut kredisi faizini %2.69 seviyesine indirdi. Başka bir kamu bankası ise %2.79 faizle kredi kampanyası başlattı. Özel bankalarda faiz oranları %3.00 seviyesinin üzerine çıkış gösterirken, rekabetle birlikte bu oranlar yeniden güncelleniyor.

FAİZ DÜŞÜŞLERİNİN ETKİLERİ

Şu anda birçok özel banka faiz oranını %3.00 sınırına ve altına çekebiliyor. Özel bankalar, 1 milyon TL kredi için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 oranlarında kredi sağlıyor. Bankalarda faiz yarışı nasıl sonuçlanacak? Eylül sonrasında %2.50 seviyelerine ulaşabilir miyiz? Kredi faizlerinde meydana gelen hızlı düşüşler, konut fiyatlarına ne yönde etki edecek? Bu konudaki düşüncelerini milliyet.com.tr’ye aktaran Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu açıklamaları yaptı: “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları, gayrimenkul sektöründe kredileri aşağı yönlü etkilemiş durumda. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerine çıkması, bu dönemde konut kredisinin önemini ortaya koyuyor.”

GELECEK FAİZ SEVİYELERİ

Kredi kısıtlamalarına rağmen insanlar çekebilecekleri oranlarda kredi kullanmaya devam ediyor. 11 Eylül tarihinde yapılacak faiz toplantısında düşüş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Faiz oranlarının %2.50 seviyelerine ulaşması ilk etapta zor görünüyor ama yıl sonunda bu oranları görebileceğimizi değerlendiriyoruz. Mevcut sorunlardan en önemlisi konut kredilerine uygulanan sınırlamalar. Kredi miktarlarının revize edilmesi gereklidir. Şu an ticari kredilerde gayrimenkul alımı için önemli avantajlar mevcut. Faiz oranları aylık %3.5 seviyelerinde olmasına rağmen kredi kısıtlamalarına takılmamanın iş yerleri açısından avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Kur korumalı mevduatın kaldırılması, önümüzdeki dönemde gayrimenkule olan yönelimi artıracak. Son zamanlarda yönelim altına doğru olsa da gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme bekleniyor.

KONUT FİYATLARINDA ARTIRMA BEKLENTİSİ

Yıl sonuna kadar konut fiyatlarında %20 civarında bir artış öngörüyorum. Mevcut durum itibarıyla tüketiciler krediyi yüksek faizle kullanıyor olsa da yeniden yapılandırma imkanı unutulmamalıdır. Faizlerin %2.00 seviyelerinin altına düştüğünde, yapılandırma açısından önemli avantajlar doğurabilecektir.