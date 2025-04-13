Konut Kredisi Faizleri Güncellendi!

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranları güncellendi. 13 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi faiz oranı %2,84, en yüksek oran ise %5,49 olarak kaydedildi. Son dönemlerde konut piyasasında yaşanan hareketlilik, kredi hacmine de doğrudan yansıyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi, önceki haftaya göre 4 milyar 425 milyon TL artış göstererek son 13 haftanın en hızlı kredi büyümesi olarak kayıtlara geçiyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası kredi faizlerini etkilerken, kamu ve özel bankalar faiz oranlarında sınırlı indirime gidiyor.

KREDİ HESAPLAMALARI YAPILIYOR

Vatandaşlar “en uygun kredi” seçeneğini araştırırken, bankaların sunduğu kampanyalar daha cazip hale geliyor. İşte 5 yıl vadeli (60 ay) 2 milyon TL’lik konut kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları:

QNB Finansbank, %2,84 faiz oranıyla aylık 69.807 TL taksit ve toplam 4.209.740 TL ödeme sunuyor. Akbank, %3,09 faiz oranıyla aylık 73.665 TL taksit ve toplam 4.444.262 TL ödeme sağlıyor. Garanti BBVA, %3,12 faiz oranıyla aylık 74.134 TL taksit ve toplam 4.484.484 TL ödeme imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, %2,89 faiz oranıyla aylık 70.571 TL taksit ve toplam 4.256.844 TL ödeme yapıyor. İş Bankası, %2,99 faiz oranıyla aylık 72.111 TL taksit ve toplam 4.349.230 TL ödeme sunuyor. Halkbank, %3,25 faiz oranıyla aylık 76.180 TL taksit ve toplam 4.593.352 TL ödeme sağlıyor. TEB, %3,40 faiz oranıyla aylık 78.569 TL taksit ve toplam 4.735.593 TL ödeme imkanı veriyor. Kuveyt Türk, %2,85 kâr oranıyla aylık 69.960 TL taksit ve toplam 4.220.132 TL ödeme yapıyor.

Vatandaşlar, faiz oranlarını ve ödeme planlarını karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini değerlendirebiliyor.