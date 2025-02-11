Konut Kredisi Faizlerindeki Sınırlı Düşüş Devam Ediyor

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ VE ETKİLERİ

Konut kredisi faizlerindeki hafif iyileşme, ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde önemli bir mesele olarak kalıyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve “otopilotta değiliz” ifadesi, kredi faizlerinin dalgalanmasını yavaşlatmış durumda. TCMB’nin ocak ayındaki faiz indirimi sonrasında bir kamu katılım bankası konut kredisi faiz/kâr payı oranını 2,74’e düşürmüştü. Şu anda konut kredisi için en düşük oran, yüzde 2,74 olarak belirlenmiş durumda. Diğer bankalarda ise faiz oranları 2,85 ile 3,5 arasında değişiyor.

KREDİ HESAPLAMASININ DETAYLARI

120 ay vade için yüzde 2,74 faiz oranıyla 1 milyon liralık bir kredi alındığında, aylık geri ödeme 28 bin 512 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 422 bin 705 lira olarak hesaplanıyor. Konut edinme hedefi olanların ilgiyle izlediği kredi faizlerindeki son gelişmeler de dikkat çekiyor. Birçok bankanın konut kredisi faizlerini düşürmesi, sektördeki rekabeti artırıyor. 11 Şubat itibarıyla konut kredisini 72-120 ay vade aralığında, yüzde 3 ve altında faiz oranı sunan bankalar arasında öne çıkanlar ise şöyle sıralanıyor: En düşük oran olan yüzde 2,74’e göre yapılan hesaplamanın sonuçları da oldukça ilgi çekiyor.