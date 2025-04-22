KONUTDER Başkanlığına Ziya Yılmaz Atandı

GENEL KURULDA YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

KONUTDER’in seçimli olağan genel kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu genel kurulda yapılan oylamada, KONUTDER’in yeni yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle Ziya Yılmaz seçildi. Ramadan Kumova’dan görevi devralan Yılmaz, derneğin bugüne kadar konut ihtiyacını belirlemek amacıyla kapsamlı raporlar ve araştırmalar yaptığını, konuta erişimi kolaylaştıracak modeller geliştirdiğini belirtti.

Yılmaz, yönetimlerin başarılarını daha yukarılara taşıyacaklarını ifade ederken, “Yeni dönemde de İstanbul’un gelecek 10 yıllık konut ihtiyacını analiz eden, konut ihtiyacının sosyolojik boyutlarını ele alan ve sektörün nabzını tutan çalışmalarımıza devam etmekle kalmayıp, bu çalışmaların kapsamını genişleten yeni araştırmalarla zenginleştireceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, KONUTDER’in bilimsel ve analitik kapasitesini artırarak sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

KONUT GÜVENLİĞİNE YAKLAŞIM

Yılmaz, konuta erişimi artıracak finansman modelleri geliştirmeye, deprem güvenliğine odaklanan nitelikli konut arzının artırılması, yapı tasarruf sistemleri, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir şehirleşme gibi önemli konular üzerinde politika geliştiren ve çözüm üreten bir aktör olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.