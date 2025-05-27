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Konya’da Araçlar Çarpıştı, İki Kişi Hayatını Kaybetti

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Konya’nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde, Hatunsaray Caddesi ile Memleket Caddesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Kadir Yıldız’ın kullandığı 42 Y 5492 plakalı otomobil, Ali Başişçi’nin yönetimindeki 34 AP 6806 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlar, yol kenarındaki arazide park halinde bulunan bir kamyona çarparak durdu.

Çarpışmayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri otomobildeki Fatma Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan Kadir Yıldız ise ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Kazada yer alan kamyonetteki sürücü Ali Başişçi; Durmuş Başişçi, Mümine Feride Başişçi ve Zeycan Karaağaç da ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kadir Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri özenle otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere incelemelere başladı.

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