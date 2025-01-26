Konya’da Binanın Çöküşünden Önce Fayanslar Dökülmüş

KONYA’DA BİNA ÇÖKÜŞÜ VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Konya’da meydana gelen bir bina çökmesi olayında, enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Olayın meydana geldiği 4 katlı Taşoluk Apartmanı’nın zemin katındaki balık restoranının duvarındaki fayansların düşmeye başlamasıyla çökme süreci başladı. Bu anlar, restoran çalışanları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Restoranda görev yapan Abrurrahman Keji (17), “Üstümüzü değişirken fayanslar dökülmeye başladı. Dışarı çıktık, yan tarafta camlar patlıyordu. Daha sonra apartmanın üst katındaki dairelerde oturanlara haber verdik” dedi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDEKİ DURUM

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan, zemin katta 7 dükkandan ve 14 daireden oluşan bina, 1992 yılında inşa edildi ve 1994’te iskan ruhsatı aldı. Çökme öncesi, zemin kattaki balık restoranındaki düzensizlikler nedeniyle seslerin meydana geldiği kaydedildi. Restoranda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji, hemen üst kattaki dairelerin kapı zillerine basarak oturanların tahliye edilmesine yardımcı oldu. Kısa bir süre sonra bina yıkıldı ve olay yerine İçişleri Bakanlığı’nın gözetiminde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT gibi birçok ekip geldi.

ENCÜ DOĞRU TEŞHİS EDİLDİ

Olay yerinde yapılan tespitler neticesinde, binada yaşayan toplam 79 kişiye ulaşıldı. Enkaz altında kalan Suriye uyruklu Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23) ve Turki Muhammed ile eşi Emine Mustafa’nın cihazları kayboldu. 5 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonunda Muhammed Cedan ile Halid El Cedan sağ çıkarıldı, 7’nci saatte ise Ahmet Muhammed Cedan kurtarıldı. Meram Tıp Fakültesi’ne kaldırılan bu 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa’nın cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı ve cenazeleri otopsiden sonra Suriye’ye gönderildi.

ENKAZIN KALDIRILMASI VE SORUŞTURMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında yürütülen kriz merkezi, binada başka birinin kalmadığına hükmederek arama-kurtarma çalışmalarını sonlandırdı. Enkaz, kontrollü bir şekilde iş makineleriyle kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şu anda, mimar, inşaat mühendisi ve diğer uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyeti, yıkılan binanın nedenini araştırmak amacıyla inceleme yapıyor.

KONYA’DAKİ YEREL HİSSİYAT

Restoranda çalışan Abrurrahman Keji, “Bir gün önce bina yıkılabilir diye uyarıldı ama kimse ciddiye almadı” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, restoranın yapı özellikleri hakkında bilgi veren Keji, “Binanın yapısı yığma bina, içinde kolon bulunmuyor. İş yeri sahipleri ve müşterilerin güvenliği için uyarılarımızı dikkate almaya çalıştık” ifadesinde bulundu. Ayrıca, bina yıkılmadan önce güvercinlere yem vererek bu canlıların da sağlık durumunu düşündüğünü de belirtti.

Bu olay, bina yapımına ve iş yerlerinin güvenliğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.