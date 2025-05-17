Konya’da İnşaatta Ceset Bulundu!

İNŞAATTA BULUNAN CANSIZ BEDEN

Konya’nın Karatay ilçesi, Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak’ta bir inşaatta hareketsiz yatan bir kişi ile ilgili ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi.

KİŞİNİN KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, cansız bedeni bulunan kişinin Emrah Urdemir olduğu tespit edildi. Urdemir’in ölümü ile ilgili kesin sebep belirlenmesi için cenazesi Konya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

POLİS SORUŞTURMAYA BAŞLADI

Olayla ilgili olarak polis geniş çaplı bir soruşturma açtı. Olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla araştırmalar devam ediyor.