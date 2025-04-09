Konya’da Kızı Sema’ya Kasten Zarar Verdi!

Olayın Gelişimi

Konya’da, 3 yaşındaki kızı Sema Nur’u boğazını keserek öldüren 35 yaşındaki Sevda Kocabıyık, kendisine de zarar verdi. Bu trajik olay, 25 Mart 2023 tarihinde Sarayönü ilçesine bağlı Karabıyık Mahallesi’nde gerçekleşti. Üç çocuk annesi olan Kocabıyık, önce kızının hayatına son verdi, ardından kendi boğazını bir bıçakla kesti. Sema Nur, bu olay sonrasında hayatını kaybetti. Yaralanan anne, hemen Sarayönü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adli Süreç ve Sağlık Değerlendirmesi

Tedavi sürecinden sonra gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi’ne yönlendirildi. Hastanede yapılan tetkiklerin sonucunda, Kocabıyık’ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğuna karar verildi ve tutuklandı. Kocabıyık hakkında, ‘Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Sevda Kocabıyık’ın kızı Sema’nın öldürülmesinin ardından bıçağı, kızının yastığının altına sakladığı kaydedildi. Kocabıyık, ifadesinde bıçağı korkuyla yastığın altına koyduğunu ifade etti.

Duruşma ve Karar

Kayseri Şehir Hastanesi tarafından gönderilen raporda, Kocabıyık’ın ‘Kasten öldürme’ suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu belirtildi. Bugün görülen karar duruşmasına anne Sevda Kocabıyık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, Kocabıyık’ın akıl sağlığına dair değerlendirmeler ışığında, cezai ehliyetinin tam olduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Sevda Kocabıyık’ı ‘Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmadaki tutumu nedeniyle ‘İyi hal’ indirimi uygulayarak ceza müebbet hapis cezasına indirgendi.