Konya’da Tır Ekip Otosuna Çarptı

KAZA VE SONUÇLARI

Kaza, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde, Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında gerçekleşti. Şoförünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AFY 470 plakalı traktörle yüklü TIR, 42 A 7258 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Bu talihsiz olay sonucunda bir polis memuru kaza yerinde şehit oldu, iki polis memuru ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı polis memurlarına kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, kazaya dair yaptığı açıklamada, “25.02.2025 Günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir TIR’ın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. İki polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.