Konya’daki Çöken Binada Enkaz Çalışması Tamamlandı

ÇÖKEN APARTMANDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı’nın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerine gelindiğinde tamamlandı. Ekipler enkaz altından iki kişinin cansız bedenine ulaşmayı başardı. Bununla birlikte, üç kişi yaralı olarak kurtarıldı.
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Arama kurtarma faaliyetlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Birçok ekip, iş makineleriyle birlikte enkazı kamyonlara yükleyerek alandan tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Çöken binanın bulunduğu bölgede derin bir boşluğun oluştuğu dikkat çekiyor.