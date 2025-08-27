Konya’daki olayda Bakanlık SORUŞTURMA başlattı

OLAYIN DETAYLARI

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde meydana gelen bir olayda, görevli bir doktor, “açık” kıyafet giyen genç bir kadını muayene etmeyi reddetti. Bu durum genç kızı büyük bir üzüntüye sokarak gözyaşlarına boğulmasına sebep oldu. Doktorun kendisini ‘teşhirci’ olarak nitelendirmesi, durumu daha da ağırlaştırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak tepki toplamaya başladı. Bu durum üzerine Sağlık Bakanlığı, konunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak harekete geçmekte gecikmedi. Bakanlık, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.”