Konya Ovası Su Krizi Yaşıyor

YAĞIŞ KITUĞU KAYNAKLARI ETKİLİYOR

Sonbahar, kış ve ilkbahar mevsiminde yaşanan yağış kıtlığının ardından yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarla birlikte bölgede su krizi derinleşiyor. Yeraltı su kaynaklarının seviyeleri de bu durumdan etkilenerek düşüş göstermeye devam ediyor. Bölgede ağustos ayında yapılan ölçümler, su hacminin geçmiş yıllara kıyasla belirgin bir şekilde azaldığını ortaya koyuyor.

SU SEVİYELERİNDE CİDDİ DÜŞÜŞLER

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine bakıldığında, Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir hacimsel azalma yaşandığı ve doluluk seviyesinin yüzde 55’e gerilediği gözlemleniyor. Su seviyesindeki düşüş nedeniyle gölün yüzeyine su bitkileri hakim oldu. Öte yandan, kentin önemli içme suyu kaynaklarından Altınapa Barajı’nda yüzde 25, Bağbaşı Barajı’nda ise yüzde 8 oranında hacimsel azalma tespit edildi. Diğer barajlarda ise doluluk oranları şöyle ölçüldü: Apa Barajı yüzde 1, Bozkır Barajı yüzde 6, Bağbaşı Barajı yüzde 16, Altınapa Barajı yüzde 8, Çavuşcugöl Depolaması yüzde 14 ve İvriz Barajı yüzde 9.

SU SEVİYELERİ TEHLİKE ARTIYOR

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, yalnızca Konya Kapalı Havzası’nda değil, ülke genelinde son derece kurak bir yaz mevsimi yaşandığını belirtiyor. Arık, “Bu yaz dönemindeki yağışlar, son 35 yılın en düşük yağışları.” diyerek durumu vurguladı. Ayrıca mevcut baraj, göl ve göletlerdeki su seviyelerinin de ciddi şekilde azaldığını ekledi. Toplumun yaşamını destekleyecek seviyede su kalmadığını söyleyen Arık, bu durumun tehlikeli olduğunu ifade etti.

YERALTILARDAKİ SORUNLAR ARTIYOR

Arık, yeraltı su kaynaklarının uzun süredir Konya için önemli bir sorun oluşturduğunu belirtiyor. Düşük yağış miktarları ve havzayı destekleyen akarsu olmaması, yeraltı suyu kullanımını artırdığını ve bu kaynakların da kritik seviyelere gerilediğini aktarıyor. Ayrıca yüksek sıcaklıkların da su seviyelerinde ciddi düşüşlere neden olduğunu sözlerine ekliyor. Konya Kapalı Havzası’nın geniş bir alanı kapsadığını belirten Arık, bu havzada ortalama yağış miktarının 380-400 milimetre iken bu yıl 300 milimetrenin altında seyrettiğini vurguladı. 250 milimetre sınırının çölleşmek için bir eşik olduğunu hatırlatarak, bu duruma doğru yaklaşmakta olduklarını ifade etti. Uzmanlar, ilerleyen yıllarda ortalama hava sıcaklıklarında 3,5-7 derece arasında bir artış beklediklerini de ön görüyor.