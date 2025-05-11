Konyaltı Falezlerinden Tehlikeli Atlama

HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Antalya’nın ünlü Konyaaltı Sahili, havaların tadını çıkaran ziyaretçilerle hafta sonları kalabalıklaşıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle 30 metrelik falezleriyle dikkat çeken bu sahil, hem manzarasıyla hem de macera arayan gençlerin tehlikeli aktiviteleriyle dikkat çekiyor.

TEHLİKELİ ATLAYIŞLAR

Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atlama cesaretini gösteren gençler, izleyenleri şaşırtıyor ve büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak geçmişte meydana gelen ciddi kazalardan ders almayan bazı gençler, bu riskli eylemlerini sürdürerek adrenalin peşinde koşuyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Falezlerin kenarında atlamak için toplanan gençlerden bazıları, 5 metrelik kayalıklardan denize atlıyor. Bir genç, sahildeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında 30 metrelik yüksekliğe tırmanarak bir süre bekledikten sonra, cesaretini topluyor ve kendini boşluğa atıyor. Bu anlar, sahilde güneşlenenlerin hayretler içinde izlediği anlara dönüşürken, gencin atlayışı kameralar tarafından kaydediliyor.