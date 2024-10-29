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Spor

Konyaspor’da Ali Çamdalı Görevine Son Verildi

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KONYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Süper Lig’de mücadele eden Konyaspor, son dönemlerde yaşanan üst üste mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmış durumda. Kulübün Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, “Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır” diyerek ayrılığın detaylarını aktardı.

ALI ÇAMDALI’NN PERFORMANSI

2024 yılının Nisan ayında takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte 14 maça çıkarak 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Konyaspor, yeni bir teknik direktör arayışına girmişken, Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı iddiaları gündeme geldi.

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