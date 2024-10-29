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Konyaspor’dan Yeni Ayrılık Açıklaması

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KONSYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE YOLLARINI AYIRDI

Konyaspor, üst üste gelen yenilgilere bağlı olarak teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, “Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır” şeklinde konuştu.

ÇAMDALİ’İN TAKIMDAKİ PERFORMANSI

2024 yılının Nisan ayında Konyaspor’un başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı takımda toplamda 14 maçta görev alarak 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

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